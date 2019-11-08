日本鬥龍號蒼龍級鋰電潛艦下水

日本近期第12艘蒼龍級潛艦下水後，除了採用最新的鋰電池技術之外，今年6月初次對外發布的29SS下一代潛艦計劃也有更多的內容對外透露，讓外界再度對日本研發的高科技常規潛艦的進展，以及新一代潛艦是否能產生足夠的威懾作用賦予高度關注。

據《國家利益》報導，今年6月日本潛艦製造商三菱重工首次揭露了日本下一代潛艦的計劃，該潛艦被稱為29SS或「新的3000噸級潛艦」，計劃在2025年至2028年進行開發，預定2031年投入使用。這艘主力潛艦的造價估計為760億日元（合台幣214億元），主要用於測試和開發。

報導說，日本海上自衛隊目前計劃將其潛艦數目增加到22艘絕氣推進式(AIP)潛艦，外加1艘測試和2艘訓練用潛艦。其潛艦力量的大幅增長很可能是為了應對中共快速發展的潛艦部隊，目前大陸含數艘核動力潛艦、攻擊潛艦和彈道導彈潛艦在內，共約有70艘。

日本為了增加現役潛艦數量，在2019年國防預算中還增加了對7艘親潮級(Oyashio)老式柴電潛艦的升級與延壽預算。另外加緊建造蒼龍級潛艦，其最近下水的潛艦「鬥龍」號已改採鋰電池系統。

報導說，新式的29SS看來像是蒼龍級鋰電潛艦的改進型，它保留了原有的基本船體形式和X形舵以維持其高機動性和船體韌性。但是29SS船首略向下傾斜，船塔壓低以至大部分融合到船體中，原置於船塔兩側的水平舵則移至船體前段。這些修改似乎是為減少阻力並降低聲紋反射，同時可以提高速度與增加航程，船體震動減少後也能降低噪音。

報導表示，29SS採用泵噴射推進系統，速度更快，也較安靜，其13葉片式推進器比蒼龍級的7葉片式的噪音低20分貝。這種推進系統通常用在核潛艦上，因為一般柴電潛艦的無法維持長時間電力供給。

29SS據說將使用光纖聲納，另外還有用於遠距離的全向拖曳聲納、反向搜索聲納與寬頻傳輸陣列，不同的聲納可以將數據整合到作戰系統，進行整合分析後做出最佳作戰方案。魚雷部份還沒有明確使用種類，但日本一直在研發新式魚雷，29SS應至少會有6具魚雷發射管。現有資料並未顯示裝設發射導彈的垂直發射單元，不過魚雷管也可以發射UGM-84魚叉反艦導彈。

專家分析稱，新潛艦的鋰電池可能有長達10天的續航能力，但拋棄AIP的斯特林引擎系統可能會有負作用，雖然鋰電池安靜且續航力強，但終究還是要充電，因此它也設計了使用柴油機通氣管的浮潛發電系統，減少暴露在水面上的時間。

報導表示，技術上鋰電系統可以結合AIP系統，有報導指出日本也開始研究使用燃料電池的AIP系統，雖然更安靜且壽命更長，但造價可能太過昂貴。

報導認為，日本發展昂貴的核潛艦雖有可能，但有法律與政治上的障礙。因此，日本應致力於研發價格低廉但功能強大的常規潛艦，運用較好的隱形與感知能力來對抗西太平洋的中共海軍，才是比較實用的選擇。

(中時電子報)