37歲八點檔男星潘逸安和小10歲圈外老婆Vivian交往1年多，今年5月登記結婚，Vivian預產期在11月底，小倆口將迎來女兒，潘逸安看超音波照片，女兒的臉胖嘟嘟，因而喚前世情人「小米菇」。Vivian儘管即將「卸貨」，身材依舊火辣，日前她靈機一動，自拍懷孕照，性感指數破表，潘逸安看到照片直呼「凍袂條」，還無意透露至今仍和老婆「房事和諧，很恩愛美滿」。

潘逸安表示，前幾天老婆喜孜孜地秀出她的自拍照，照片中Vivian對著鏡頭小露肌膚、肚子，她四肢纖細，肌膚白皙，若非頂著孕肚，根本看不出已懷胎9月，照片成果直逼專業等級。潘逸安好氣又好笑說：「她趁我不在家，自己立腳架、調燈光，一個下午就拍完幾十張照片，我還氣她為何不找攝影師拍，萬一有什麼閃失怎麼辦。」潘逸安對老婆的自拍照還是挺滿意，大讚很火辣，但還是調侃老婆「果然是網紅，很會抓鏡頭」。

Vivian身高160公分，懷孕體重始終控制在50公斤以下，體重管控得宜，潘逸安笑著透露：「其實她是因為嫌我太胖，看我開始不吃澱粉、甜食，她也跟著一起不吃。」潘逸安和老婆一起控制飲食，看著鏡中自己日益精壯，忍不住發下豪語，等到胸部、腹部練出肌肉線條，就要和老婆一起拍雙人寫真。被問到老婆懷孕後，是否就開始「清修守戒」的生活，他笑著透露看了很多研究報告，確定房事對老婆健康無礙，所以「一直都很美滿」。

潘逸安即將當爸，坦言心境轉變不少，他以前一人飽全家飽，現在鞋子、衣服都不買了，全省起來給老婆、女兒。他已把嬰兒房全佈置好，該買的都已經添購完畢，他咋舌說：「原來嬰兒床竟然要2萬多元，小朋友的東西好貴啊。」但他把醜話說在前頭，自己絕對當黑臉，不會溺愛女兒，卻被老婆打槍，虧他怎可能狠下心兇前世情人。夫妻倆目前不急著辦婚宴，預計等小米菇出世，Vivian做完月子，明年再拍婚紗、宴請親友。圖/艾迪昇提供

(中時 )