展現客家文化力！大里客家音樂會熱鬧登場。（大里區公所提供／陳世宗台中傳真）

客家音樂會，透過音樂、舞蹈、戲劇等豐富方式，傳承客家精神。（大里區公所提供／陳世宗台中傳真）

展現客家文化魅力！台中市大里區公所每年舉辦客家音樂會，透過音樂、舞蹈、戲劇等豐富方式，傳承客家精神。8日晚上活動在美群國小舉行，除有客家短劇、舞蹈、歌唱及弦樂外，更安排有獎徵答及免費客家美食，台中市政府客家事務委員會主任委員江俊龍也到場一同欣賞。

大里區公所表示，這次音樂會邀請客語創作歌手曾仲瑋、劉慧卿、大襟客客家文化藝術協會、慈意愛心管弦樂團、大屯客家藝術團、立德客家歌謠弦樂班、台中市立大里幼兒園客語班及美群國小哈客歌謠社等參與演出，以短劇、舞蹈、歌唱及弦樂等不同表演，呈現客家文化風情。

活動詳情及最新訊息可至台中市大里區公所網站（www.dali.taichung.gov.tw／‎）查詢。此外，也歡迎民眾到台中參加2020台灣燈會時，順遊大里杙保正集會、台中市纖維工藝博物館、康橋水岸公園等大里區景點。

今晚音樂會，包括客委會委員徐順良、市議員林德宇、大里區長鄭正忠也到場，立法委員何欣純、市議員蘇柏興也派代表，與在地里長一起感受客家文化魅力。

(中時 )