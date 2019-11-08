流感疫苗首波11/15開打，今年因為時程延遲，許多人擔心太晚打或者打不到，萬一大流行很可能中標；也有些人對疫苗仍存有錯誤觀念，《康健》整理疾病管制署發佈的資訊，快速理解流感疫苗。

Ｑ：為什麼今年比較晚打？

2019年世界衛生組織（WHO）流感疫苗選株會議延後1個月公布選定的北半球流感疫苗H3N2病毒株，造成全球流感疫苗製造生產及供貨時程延後，各國家都可能有程度不一的影響，例如英國和台灣一樣，比往年延遲至108年11月才能開始接種作業。

Ｑ：自費流感疫苗比較好？

公費自費一樣好。

無論是公費或自費疫苗，每批疫苗檢驗審查程序都一樣，必須符合衛福部食品藥物管理署查驗登記規定，檢驗合格、核准才能使用或進口，疫苗品質均受嚴格把關。

並且，今年的公費和自費都是四價疫苗，保護力相同。

Ｑ：可以指定廠牌嗎？

公費不可以。今年的公費疫苗共有2家廠牌，疫苗配送採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，民眾接種疫苗的廠牌會依對象採「隨機」安排方式，無法指定廠牌，各廠牌適用年齡如下：

圖／康健雜誌

Ｑ：為什麼學生、老人先接種？

衛福部依據專家會議建議，為了阻斷病毒在社區傳播，降低高危險族群感染風險，減少併發重症或死亡，流感疫苗接種計畫以高傳播族群優先施打，所以排定第一波對象是學生和醫事人員，因為學生在校園完成集中接種後，可以降低社區整體流感死亡率，還有家中孩童的流感嚴重度，進而間接保護其他高風險族群。醫療人員也是相同考量。

第二波是老人和學齡前幼兒，最後是其他族群。

圖／康健雜誌

今年時程安排：Ｑ：我家念幼稚園小小孩排第二波，會不會打不到疫苗？

圖／康健雜誌

疾管署估計今年學齡前幼兒應接種人數共計114萬人，其中：6個月～3歲以下幼兒約50萬人、3歲～國小入學前幼兒約64萬人。

今年採購的公費疫苗608萬劑中，適用3歲以上的疫苗約413萬劑，6個月以上適用疫苗約195萬劑，依歷年疫苗使用情形研判應該夠用，疾管署也已經請各縣市政府衛生局對每階段疫苗，特別是幼兒的流感疫苗數量控管，確保各類公費對象接種權益不受影響。

Ｑ：流感疫苗可以和其他疫苗一起打嗎？

可以。流感疫苗是不活化疫苗，可以和其他疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種。

Ｑ：打完流感疫苗，曾出現發燒、肌肉痠痛的感冒症狀？

有可能。就像服用藥物一樣，你的身體會有反應，流感疫苗也是，剛打完可能會出現注射部位疼痛、紅腫；接種後頭一兩天，有些人會發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，ㄧ般會在幾天內自然恢復。

嚴重的副作用，如立即型過敏反應，甚至過敏性休克等不適情況（臨床表現包括呼吸困難、聲音沙啞、氣喘、眼睛或嘴唇腫脹、頭昏、心跳加速等），發生機率非常低，若不幸發生，通常於接種後幾分鐘至幾小時內即出現症狀，所以建議打完針後，應該在接種單位或附近稍做休息，並觀察至少30分鐘，沒有不舒服再離開。

接種後應注意有沒有持續發燒超過48小時、呼吸困難、心跳加速、意識或行為改變等異常狀況，如有不適，應儘速就醫，告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考，並通報當地衛生局或疾病管制署。

Ｑ：流感疫苗可以完全抵抗流感？

不一定能100％有效抵禦流感。

流感疫苗是醫學實證的有效保護，完成疫苗接種，雖然不能完全預防流感，卻能在感染病毒時，減少症狀和發生嚴重併發症（例如十大死因裡的肺炎）風險，降低住院和死亡機率，這也是政府和醫生苦口婆心希望民眾多去打疫苗的原因。

雖然疫苗可以有效降低感染流感病毒的機率，但還是有可能感染其他呼吸道疾病，所以最基本的個人衛生保健及各種預防措施還是要做，例如常洗手，打噴嚏或咳嗽用手帕或袖子掩蓋口鼻，出現感冒或疑似流感症狀，少出現在公共場合。

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(中時電子報)