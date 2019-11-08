這次林書豪沒再浴血作戰，卻換犯規麻煩纏身！儘管豪哥第3節就吞4犯，仍在末節帶領北京首鋼打出8比1收尾攻勢，終場94比88力挫來犯的上海大鯊魚，取得開季3連勝佳績，豪哥貢獻本季新高26分，外加7籃板、4助攻、3抄截。

面臨昔日火箭隊友莫泰尤納斯坐鎮的上海隊，林書豪一開賽就帶領北京打出8比2，上海卻馬上回應10比2，也讓首節陷入互有領先僵局，打完第1節，雙方打成23比23平手，豪哥首節表現平平，只拿2分、1籃板及1助攻。

來到次節，儘管林書豪在中距離頻頻出手命中，可惜上海靠著莫泰尤納斯、李根、納納利等人火力取得領先優勢，加上施宇晨在上半場結束前投進三分外線，打完上半場，上海反以47比43領先地主北京，豪哥8分、3助攻與3籃板。

下半場一開始，林書豪跟漢米爾頓攜手打出10比2，北京重新取得超前，不過豪哥和朱彥西先後吞下個人第4犯，也讓場上出現不小危機，上海趁機追上，莫泰尤納斯更在第3節結束同時投進壓哨三分球，前3節打完，雙方69平。

由於林書豪身背4犯，也讓北京末節只能讓漢米爾頓先打，但在暫停過後，豪哥重新回到場上隨即連取5分，有效穩住北京領先局面，來到最後關頭，翟曉川、方碩與朱彥西接連取分，幫助北京成功擴大領先差距，順利把勝利留下。

林書豪交出加盟北京首鋼後的最佳手感表現，全場投19中12，含三分球投2中0，命中率高達6成32，卻也發生全隊最多5失誤，方碩19分，翟曉川15分，漢米爾頓12分、13籃板，北京下一戰將於10日續在主場遭遇青島雙星。

(中時電子報)