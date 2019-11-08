中華女足今年第一場、也是唯一1場主場國際賽，15日晚間將在台北田徑場上演，與泰國隊進行國際友誼賽。中華足協今天公布25人正選名單，「小辣椒」曾淑娥繼奧運資格賽第2輪再披戰袍，暌違已久的資深前鋒陳雅惠、楊雅涵也重返國家隊。

中華隊近期為集訓人數不足所苦，但主力好手在這場友誼賽幾乎都及時歸隊，由隊長王湘惠領軍，鋒線有木蘭聯賽金靴獎李綉琴、板凳暴徒包欣玄與曾淑娥，加上丁旗、陳燕萍、楊雅涵、林雅惠、蘇育萱與高中生林欣卉、粘菁云，鋒線競爭相當激烈。

中華隊後防則以花蓮為主體，卓莉珊、卓莉萍姊妹與張愫心、蘇芯芸、林雅涵全都入列，門將雖然少了加盟日本富士櫻花的蔡明容，仍有程思瑜、廖玟淇、陳巧倫3人，均為一時之選。

泰國女足近年實力強勁，已連兩屆打入世界盃女足賽，且明年東京奧運資格賽第3輪恰好跟中華隊同組。中華隊教頭越野和男徵召最佳陣容，盼藉此役測試球員的能耐，接著20日還要去緬甸踢一場客場友誼賽，再赴12月的東亞4強決賽。中華隊因為北韓退賽，得以第2次遞補參加這項高強力的賽事。

(中時電子報)