如果說作菜是門藝術，那作菜能留住食材營養可就是學問了。食材選得再好，處理過程卻不當，想擁有健康飲食將淪為空談。權威專家提醒家裡負責掌廚的人，檢視一下自己的作菜習慣，倘若有9種壞習慣就得趕快改，否則食物營養都會跑光光。

《生命時報》報導，選擇營養豐富的食材，只算是健康飲食好的開始，如果烹調方式不合理，讓營養偷偷溜走，那可真是白忙一場。中國人民解放軍陸軍總醫院高級營養配餐師於仁文指出，像是菜切得太細碎、炒菜先過油等習慣，都可能破壞食材原有的營養素，應儘量避免，到底作菜過程還有哪些NG行為會讓營養都跑光呢？來看看專家幫你揪出偷走營養的9個「神秘大盜」。

果蔬全削皮

很多人怕蔬果表皮有農藥殘留，一般會削皮後再烹調，其實蔬菜表皮中含有膳食纖維、維生素、葉綠素、礦物質和抗氧化物等多種營養物質，削皮後再吃會丟掉很多營養素。

菜先切後洗

如果清洗前就把菜切好，蔬菜表層的農藥、細菌污染到內部。並且經過洗泡的過程，會損失一定量的維生素，因為切口與空氣接觸，會使部分維生素被氧化。除了蔬菜，蘑菇撕小塊，辣椒、葡萄摘掉蒂洗，是人們清洗蔬果時常犯的錯誤。

切得太細碎

切塊越小，接觸空氣和熱鍋的可能性越大，營養素損失得也越厲害，還有一些營養物質隨著蔬菜汁液而流失。另外，提前切好備菜也不好，這樣維生素容易氧化丟失。菜最好是現切現炒，現炒現吃。

炒菜油溫太高，蔬菜中的營養素會被破壞掉。(達志影像/shutterstock)

川燙時間久

川燙時，應該儘量多放點水，將火力調到最大，縮短川燙時間。一般情況下，蔬菜顏色稍有變化便可以將其撈出來了。還可以在水裡加幾滴油，「封住」菜的斷面，阻止其氧化損失。

醃肉亂用鹼

不少人喜歡用小蘇打、嫩肉粉等鹼性物質來醃製肉類，讓其更加滑嫩，但這些鹼類物質會使蛋白質發生變性，不易被人體吸收；脂肪遇鹼後會發生皂化反應，而且肉中大量的B族維生素也會損失殆盡。

炒菜先過油

食材在油裡過一下，撈出來再炒，這樣會讓菜色澤明亮、氣味香濃。但這種烹調方法破壞了菜中本身的維生素，過了油的肉也不容易消化，還會導致攝入的油脂超標。

炒菜油溫高

先熗鍋再放蔥薑，熗出香味再炒菜，此時油溫往往已經超過200℃，油中的維生素E、磷脂、不飽和脂肪酸等在高溫後很容易被氧化，蔬菜中的其他營養素也被破壞了。因此，建議在油冒煙前菜就下鍋，而且可以用急火快炒的方式，縮短加熱時間。

炒菜放很多含鹽調料

醬油中含鹽量為15%~20%，雞精中含鹽10%，豆瓣醬、蚝油也都含有不少鹽，如果用了這些調味品，就要減少用鹽的量，否則極易造成鈉超標。還有人喜歡炒菜放糖，然而甜味和鹹味能互相抵消，易導致炒菜味道變淡，最終加入更多的鹽。

綠葉菜加醋

很多人喜歡炒菜的時候放點醋提味，但如果炒綠色蔬菜時加了太多醋，菜色就會變得褐黃。這是因為，綠色蔬菜中含大量的葉綠素和鎂，加醋後，醋酸中的氫就會馬上替換掉葉綠素中的鎂，這種重要的營養素就被「偷」走了。

(中時電子報)