先生加班沒日沒夜要喝一罐人參雞精提神醒腦、孩子念書辛苦吃碗人參雞湯補充體力、爸媽年紀大喝杯人參茶增加抵抗力，人參妙用如數家珍。上一代的父母經常為了一家大小的健康，而自行購買人參回家燉補，一鍋熱騰騰的人參雞湯，遍布滿屋的人參香氣，令人再三回味。

台灣傳統暨替代醫學協會秘書長、中國醫藥大學中醫學院中國藥學暨中藥資源學系教授張永勳表示，蔘中獨有的皂苷，被視為是人蔘中的活性成分，因參與人體中許多生理代謝，能夠調節中樞神經系統、改善大腦的興奮和抑制過程，提高腦力和體力勞動的能力，進而消除疲勞。

特別是高麗蔘，其不僅多醣類含量最高，人蔘皂苷種類高達30多種，且含有維生素A、B1、B2、C與礦物質鈣、鐵、鎂、鈉、鉀、鋅等人體所需營養素，相當適合日常補充營養的中藥食材。

人蔘最常見的食用方式為燉湯、泡茶，但張永勳說「其實不用這麼麻煩！」將其切片後直接吃，不僅效果更好，也易於攜帶與食用，以平衡身體，增加防禦力及調節免疫，降低體內慢性發炎。

中醫診所院長賴睿昕也分享，人蔘性溫，有助補充元氣、益氣攝血，因此適合氣血兩虛，或是大病初癒的人服用，利於病中補養。而除患者外，一般民眾日常也可做為保健用途。

許多人喜歡使用人參進補，但最常見的方法是直接去中藥行抓藥，賴睿昕建議，如果想要用人蔘進補，最好還是先詢問中醫師，確定自己的體質是否適合食用；值得注意的是，人蔘不是煎煮愈久愈好，太久反而會讓營養價值流失，也就白吃了！

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(中時電子報)