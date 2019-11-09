根據衛福部死因統計及國健署癌症登記資料，台灣女性癌症發生率第1名是乳癌，每年有上萬名婦女診斷出罹患乳癌。

乳房是最具女性象徵意義的身體組織，婦女一旦罹癌，對於身心皆帶來莫大的傷害，惟較慶幸的是，若能早期發現，早期治療，不僅能夠保留原來的乳房，5年的存活率更能高達90%以上。

對於乳癌患者而言，在經過手術、化學治療等歷程之後，最擔心的就是乳癌「復發」。國泰綜合醫院乳房中心主任黃其晟指出，腫瘤發現的期數越晚、病情越嚴重的話，復發率就會越高，有此可見，「早期發現」除了有益於治療效果外，預後成效也比較佳。

乳癌一旦復發，依照不同復發位置，可能會有不同的徵兆，例如是手術部位的局部復發，自我檢查時可以摸到硬塊，這也是患者最容易發現復發的警示；但如果是遠處轉移，若沒有常規追蹤很難快速發現，多是等到有器官功能損害時，才會藉由X光、電腦斷層、腹部超音波等影像檢查確診，例如轉移到骨頭時，會出現骨頭酸痛，肝臟轉移造成肝指數異常，出現乾咳可能是肺臟轉移等，因此定期追蹤也都仰賴這些影像儀器，來確保乳癌沒有復發甚至轉移。

預防乳癌復發，定期檢查追蹤相當重要。追蹤的目的不只能早期發現，降低復發風險，還能改善因治療過程中出現的併發症與不適狀況，更是醫師重新檢視患者身體狀況的契機，能不斷更新與調整治療計畫，找出最合適的復發預防之道。

此外，乳癌一旦發生遠端轉移，患者就不太可能「治癒」，需利用藥物來達到腫瘤控制，讓癌細胞不要擴散太快，並維持一定的生活品質。不過，由於每個患者的狀況都不同，臨床上曾有患者對化療反應良好，治療後甚至看不到腫瘤，但卻不代表癌症治癒，因此化療要做多久，是做到腫瘤不見就好或是持續進行，都要再評估患者狀況才能決定，這也顯示了「定期追蹤」的重要性。

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(中時電子報)