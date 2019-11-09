有些人真的是沒有肉就吃不下飯菜，有網友分享愛吃肉的鄰居去世後，連續好幾天跑來跟爸爸託夢「喊餓」，一問才知道原來老先生過世之後，老婆婆就為了他改吃素。

網友在臉書《靈異公社》PO文，原PO表示「爸爸老是夢到隔壁鄰居說他很餓，想吃肉，這一夢連夢3-5天一模一樣」。後來跟鄰居聊天時，爸爸便順口提問「老闆娘你最近都沒在吃肉哦」，鄰居太太則回應「對呀隨著老伴過世就為了他吃素了」，爸爸好奇的問「不會拜拜也是拜全素吧」，鄰居太太則表示「對呀難道溫老欸來找你」，爸爸才說「他說他想吃肉臊飯」，鄰居太太聽了恍然大悟的說「跟他說我這幾天會準備不要去別人家吵別人睡覺」於是過幾天爸爸再也沒有做夢了。原PO補充道：因為鄰居婆婆很不喜歡吃肉，所以鄰居生前就很常躲來我家吃肉臊飯，就為了怕被老婆罵。

許多網友看了都覺得好溫馨，也有網友分享身邊也發生類似的情節，「我週遭真的有人發生過。 朋友家屬吃素，過節都拜素，婆婆往生托夢，想吃葷....（婆婆生前吃肉的~）」、「這個很妙，很多搏無杯...就是菜色問題XD」，也有網友開玩笑的說「 是真感情，我說爸爸跟鄰居先生」

(中時電子報)