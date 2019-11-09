「一邊一國黨」在臉書宣布將推出強棒參選港湖區立委，下架高嘉瑜，還給陳水扁公道 (圖／翻攝自一邊一國黨臉書)

民進黨台北市議員高嘉瑜在《少康戰情室》槓上前總統陳水扁，引發扁迷與「一邊一國黨」不滿，先是陳水扁跳出來五點回擊後，如今一邊一國黨更是發表聲明，將在港湖區推出「強棒」，下架高嘉瑜，讓支持者大讚。

高嘉瑜在《少康》中，因不滿陳水扁近日猛批蔡英文與民進黨，不僅說「未來總統候選人可以考慮關回陳水扁」，更嗆扁若想被特赦「就去求韓國瑜」，不僅驚呆在場來賓與主持人趙少康，陳水扁本人也高分貝回嗆，稱高嘉瑜是記恨當年選舉恩怨，才變成「反扁急先鋒」。

因不滿高嘉瑜言論，一邊一國黨6日在臉書上PO文，表示將在內湖南港區推出強棒，下架高嘉瑜，還陳水扁公道，要大家敬請期待，扁迷也紛紛叫好，不過不少網友則笑翻，說「哪來的自信」、「人家票數比姚文智港湖區票數還多耶...」、「+魚就是太老實了」，就連沈富雄都在節目上直言高嘉瑜有相當多中間選民支持，要拉下她難度很高。

高嘉瑜本人得知後，表示近日服務處確實抗議電話不斷，節目上的言論並非選舉操作，盼大家不用過度解讀，她說選舉的結果就由選民決定，自己對得起選民就好。

(中時電子報)