通靈大師江嘉葉。

費玉清(小哥)與江蕙是演藝圈超級好朋友，同時單身至今的費玉清，唯一的緋聞對象也只有江蕙，兩人時常被湊成對。對此，通靈大師江嘉葉就直言其實小哥、江蕙互有情意，可惜彼此也不宜婚姻。

費玉清日前在告別演唱會上談起好友江蕙，笑稱影劇圈很好玩，有時會說誰跟誰配，但其實以江蕙歌唱實力與地位，跟她在一起壓力很大，接著更大開自己玩笑，「不好意思告訴她，最近健康檢查，前列腺有點阻塞，怕不能給她『性』福！這老朋友，大家只能心有餘，而力不足。」

江嘉葉日前也以通靈觀費玉清前世今生，發現他與江蕙前世是一對兄妹，哥哥是江蕙、妹妹是費玉清；而兩人心裡除了兄妹情外，還有一份遐想，哥哥想：「像妹妹這樣溫順顧家勤儉的女人，若能成為妻子，是多幸福的事，願下一世能有機緣再與妹妹相聚。」妹妹心裡是很尊敬哥哥，也認為如來世能與如此負責照顧家人孝順的哥哥相聚是幸福的事，埋藏在心底的心願，在這世終於兩人相識成為好友。

江嘉葉稱江蕙眉心有氣，個性豪放，講義氣，認真努力，照顧家人一肩擔，雙頰有氣有力，事業成功，財庫豐富；費玉清一樣認真努力，愛家愛父母，兩頰星光點點，事業有成，財庫飽滿，眉清目秀，對待朋友有情有義，聰明有禮不得罪人，「兩人彼此都有情意，全球的粉絲都期待兩人能成雙成對的結良緣，惜兩人婚姻宮都有煞氣和孤寡星，不宜婚姻，但兩人可相伴到老。」

最後江嘉葉也像小哥喊話：「小哥，你已退休可放膽追求你所愛，過自己想過的自由自在生活，這一生你幾乎都為粉絲活著，帶給粉絲那麼多好歌，我們謝謝你，但別忘了二姐的呼喚『「可別丟包我，要帶我一起去』，祝福你們！」

(中時電子報)