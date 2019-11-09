帶領北京首鋼拿下開季3連勝的林書豪，8日表示自己在大陸CBA遭逢針對性防守，他的對策將是打慢一點，「我會調整自己打法，也打得比較慢一點，等到逐漸了解對方防守我的方式，我就可以繼續調整，前兩場比賽我打太快了！」

「畢竟我在年輕的時候打得很快很快，現在年紀比較大了，又曾受過傷，所以就有不一樣的打法，可以比較好控制我自己的速度，」林書豪說，「在前兩場比賽我並沒有控制得那麼好，在場上也沒想太多，現在我知道必須打慢一些。」

畢竟林書豪前兩戰不僅浴血奮戰，更合計在場上跌倒多達19次，加上8日跌倒6次，3場比賽下來，豪哥平均每場跌倒8.3次，不管是被針對性防守，還是地板太滑、球鞋不合適等因素所造成，起碼豪哥願意調整自我打法做出改變。

林書豪強調，CBA跟NBA的不同，他已經有了充分的認識，「很多東西都很不一樣，規則也很不一樣，無論是外援上場時間不同，還是三分線距離、防守3秒規則都不同。」其中特別是CBA沒有防守3秒規則，對豪哥影響不小。

「我通常習慣在籃框底下擁有很多空間，儘管在NBA這些空間稍縱即逝，但在現在的CBA籃下空間，他們可以站在裡面、等在裡面防守，也讓整個攻守體系很不一樣。」起碼8日面對上海找回應有手感，證明林書豪已經逐漸適應。

(中時電子報)