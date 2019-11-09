台中市發生駭人聽聞母子3屍案，30歲陳姓嫌犯因爭吵失手勒斃30歲同居陳姓女友、還悶死雙胞胎兒子，案發後6天陳嫌8日於彰化網咖落網，他自知鑄下大錯、坦承犯案，警方依殺人罪嫌將陳嫌移送地檢複訊，檢方認為他涉案重大、有逃亡之虞，向法院聲押，陳男遭法官裁定羈押禁見。

(中時 )