狠殺女友親子 凶嫌裁定收押禁見 00:382019/11/09 中時 林欣儀 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 狠殺妻子凶嫌法院裁定收押禁見。（張妍溱攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市發生駭人聽聞母子3屍案，30歲陳姓嫌犯因爭吵失手勒斃30歲同居陳姓女友、還悶死雙胞胎兒子，案發後6天陳嫌8日於彰化網咖落網，他自知鑄下大錯、坦承犯案，警方依殺人罪嫌將陳嫌移送地檢複訊，檢方認為他涉案重大、有逃亡之虞，向法院聲押，陳男遭法官裁定羈押禁見。 (中時 ) #台中.殺妻 #女友 #移送 #複訊 也許您會感興趣 推薦閱讀 肖想前夫百萬財產 色女驚變殺人魔 19:162019/11/05 時事 暴打前女友致重傷 新加坡醫：喝醉不記得 22:532019/11/05 國際 女兒討房產興訟 老嫗「氣得半死」告她殺母未遂 23:402019/11/05 社會 狠殺《17》女直播主 嫌下跪磕頭無效判無期 10:432019/11/06 社會 面試驚覺HR是前女友 結局神展開 21:432019/11/06 日常 陸中聯辦副主任：香港暴力正走向殺人害命 10:572019/11/07 兩岸 南韓首次經板門店遣送北韓居民 2人涉殺人重罪 18:412019/11/07 國際 她遭警電擊、塑膠袋套頭 酷刑影片曝光 15:132019/11/08 時事 三屍案軟飯男狠殺妻兒 只因懷疑她搞曖昧 20:152019/11/08 社會 母子3屍案男落網坦承行凶警依殺人罪移送 21:132019/11/08 社會 社會熱門新聞 鄰居床戰「太大聲」 單身正妹寫紙條：別叫了啦！ - 社會 出國行李箱千萬別寫…被盯上就慘了 - 社會 喊餓！想吃肉 鄰居連續托夢5天 一問才知老伴為他... - 社會 慘不忍睹 三屍案母一生悲淒 - 社會 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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