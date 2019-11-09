洛馬公司製造的LRASM 遠程反艦導彈

美軍最新式AGM-158C遠程反艦導彈(LRASM)原部署B-1B槍騎兵轟炸機與F/A-18E/F超級大黃蜂戰機，但為因應太平洋愈趨緊張的局勢，美國國防部決定讓經常在太平洋巡弋的B-52轟炸機搭載LRASM，並著手進行兩者的整合調適工作。加上一年前已開始進行調適的P-8A海神巡邏機，未來太平洋上空兩型常態巡弋的飛機都將搭載這款威力強大的遠程反艦導彈。

據《海軍新聞》報導，LRASM遠程反艦導彈原設定部署於B-1B轟炸機的工作於去年12月已提前完成，F/A-18E/F超級大黃蜂的部署原訂今年9月下旬完成，但略有拖延。美國海軍航空部隊與空軍已編列1000萬美元預算，委由洛馬公司為歷史悠久的B-52進行與LRASM整合，同時也延續已進行一年的P-8A整合計劃。目前尚無確定B-52與P-8A正式部署LRASM的時間。

美海軍航空部隊的P-8A海神巡邏機原部署魚叉式反艦導彈，現在也正在整合遠程反艦導彈，並開始與B-52進行協同作戰演練。（圖／美國海軍）

報導說，由於LRASM與其原型JASSM(聯合空對地距外導彈AGM-158)有很多共同點，使用相同的主彈體，在2016年前B-52機翼掛架上最多可搭載12枚JASSM，其後在內部彈倉裝置了旋轉發射器之後，JASSM導彈搭載數量增至20枚。因此B-52大約也能部署20枚LRASM，比B-1B轟炸機可搭載24枚略少。

B-52部署反艦導彈並非首次，1983年就曾在B-52G/H上部署著名的魚叉(Harpoon)反艦導彈。而去年夏季，空軍B-52在太平洋的東海巡弋時與海軍P-8巡邏機進行首次共同訓練，藉此增進協同作戰能力。

F/A-18E/F超級大黃蜂試射LRASM。（圖／美國海軍）

洛馬公司指出，比B-52更早一年前就已對P-8A巡邏機進行LRASM的整合調適。P-8A原部署AGM-84D Block 1C魚叉反艦導彈，未來將改為升級版AGM-84魚叉II 型，它具有GPS和數據鏈路，導彈射出後可以中途改變目標。最後，相對老舊的魚叉也會被更新遠程反艦導彈所取代。

報導指出，型號AGM-158C的遠程反艦導彈LRASM以先進技術減少對監控偵察平台電子訊息的依賴，可以獨立偵測、判別並摧毀艦船群內的特定目標。它裝備1000磅（45.4公斤）穿透式高爆彈頭，同時有極低雷達特徵，射程約930公里，與增程型JASSM相當。

(中時電子報)