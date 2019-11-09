高屏地區的淺山生態近年面臨環境汙染、資源過度使用開發、人與動物競爭、外來種入侵等問題，林務局屏東林管處因此和屏東科技大學等單位合作，打造4條生態廊道，並於8日在屏科大舉行「淺山生態保育工作坊」，討論相關的保育策略。

根據統計，2012年至2018年9月野生動物路殺資料（含非保育類），高雄市有1萬1212筆；屏東縣則有7777筆。其中淺山地帶因鄰近人類聚落，是人類和野生重物活動範圍交集區，野生動物面臨很大的生存壓力。

去年起屏東林管處與屏科大、冠昇生態公司合作，進行生態資源盤點，並透過地理資訊系統技術進行圖層套疊分析，發現最需要關注的為農村生態系，其次為溪流生態系。這次舉辦工作坊，希望透過交流討論，近一步了解高屏淺山生態面臨的問題。

透過盤點資料，將高屏淺山地帶依地區畫分4條廊道，分別為北高雄月世界次生態、高屏溪草鴞生態、東屏東猛禽次生態、淺山林地次生態。屏東9個原鄉生態資源豐富，之前已透過來義鄉社區林業計畫進行飛鼠棲地改善；透過綠網計畫促進生態復育。

屏東林管處表示，透過農村環境友善、溪流生態連接、棲地破碎修補建構生態綠網等，減少物種死亡率、增加出生率與存活率，對於生物遷移、覓食、求偶皆有正面效益。屏科大森林系也透過GIS地理資訊系統，修補綠網缺陷，分析路殺、生態資料等數據。

(中時 )