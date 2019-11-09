30歲陳姓死者外型清秀、身材纖細，今年4月透過友人介紹，在本土劇中擔任臨時演員，為了養家賺錢。（摘自陳姓死者臉書）

台中市發生母子3屍案，30歲陳姓嫌犯因感情因素，涉嫌殺害30歲同居陳姓女友與1對雙胞胎嬰兒，根據了解，陳姓死者今年4月才擔任本土劇臨時演員，1人帶雙胞胎嬰兒一起工作拍戲，相當辛苦，她生前在臉書PO文，「雖然拍戲很累，但還是要拍到最好，要呈現給觀眾最好的一面。」，逝世成絕響。

30歲陳姓死者外型清秀、身材纖細，今年4月透過友人介紹，在本土劇中擔任臨時演員，為了養家賺錢近來接觸「微商」販售商品，曾在臉書PO出部分商品的照片，頗獲臉友讚賞，沒想到竟遭同居男友殺害，1條年輕生命及來不及長大的雙胞胎嬰兒，皆不幸離世。

陳姓死者生前臉書曾透露，擔任臨時演員是她第1份媒體工作，覺得演員真的好辛苦，在大太陽底下拍戲很敬業，但令她開心的是，是從臉書上獲得臉友的肯定，字字句句透露她對工作的熱愛。

案發後6天陳姓嫌犯於彰化某家網咖落網，陳自知鑄下大錯、坦承犯案，陳嫌供稱女友兼差傳播妹，晝伏夜出的生活，讓他懷疑跟客人搞曖昧，爭吵後失控勒斃陳女，疑似將雙胞胎嬰兒抱進洗衣機悶死，再抱出用棉被「裹屍」，冷血殘酷。

陳姓死者生前在臉書PO出與同居男友甜蜜合照，並在網路線上測試自己的老公有多愛她，最終因感情因素及經濟壓力，慘遭同居陳姓男友殺害，甜蜜幸福已成回憶，失去3條人命，令周遭親友悲痛不已。

(中時 )