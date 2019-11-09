寶格麗珠寶展，圖為林依晨。(陳俊吉攝)
寶格麗珠寶展，圖為林依晨。(陳俊吉攝)

寶格麗珠寶展，圖為林依晨。(陳俊吉攝)
寶格麗珠寶展，圖為林依晨。(陳俊吉攝)

寶格麗珠寶展，圖為林依晨。(陳俊吉攝)
寶格麗珠寶展，圖為林依晨。(陳俊吉攝)

寶格麗珠寶展，圖為林依晨。(陳俊吉攝)
寶格麗珠寶展，圖為林依晨。(陳俊吉攝)

寶格麗珠寶展，圖為林依晨(中)出席。(陳俊吉攝)
寶格麗珠寶展，圖為林依晨(中)出席。(陳俊吉攝)

寶格麗珠寶展，圖為林依晨。(陳俊吉攝)
寶格麗珠寶展，圖為林依晨。(陳俊吉攝)

寶格麗珠寶展，圖為林依晨。(陳俊吉攝)
寶格麗珠寶展，圖為林依晨。(陳俊吉攝)

寶格麗珠寶展，圖為林依晨。(陳俊吉攝)
寶格麗珠寶展，圖為林依晨。(陳俊吉攝)

寶格麗珠寶展，圖為林依晨。(陳俊吉攝)
寶格麗珠寶展，圖為林依晨。(陳俊吉攝)

(中時 )

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