觀察國際金融情勢詭譎多變，有感於台灣當前面臨諸多金融和經濟考驗，臺北大學校友們自覺應該負起更多責任，貢獻各自鑽研學養。臺北大學校長李承嘉、校友總會理事長謝士滄、經濟系系友會理事長黃博怡共同發起舉辦第一屆「臺北大學經濟論壇」，將於11月14日在君悅酒店盛大舉辦，這是國內一項偉大創舉，更為國立臺北大學70週年校慶增添光采。

臺北大學畢業的校友們多為各產官學界的菁英，這次邀請的傑出校友與重量級部會首長，包括臺北大學校長李承嘉、前行政院副院長暨台杉董事長吳榮義、財政部長蘇建榮、獲選美國前50名大學商學院教授的加州大學爾灣校區教授楊程鈞做專題演講，主題為「台商資金回流，再創經濟奇蹟 !」，精采可期，希望拋磚引玉，激起國內外人士對於台灣經濟的關注，目前報名人數非常踴躍，根據統計已超過350人。

而第一次舉辦的臺北大學經濟論壇，將邀請超過350多位畢業校友們參加，預計將擠滿君悅飯店演講大廳，大家除了來一享這場知識的饗宴外，也有許多學生是來找老師敘舊，師生們長久的情誼彌感珍貴，歷屆頂尖的校友齊聚一堂，共同為台灣的未來關心、為台灣經濟找解方，令人感動。

臺北大學經濟系系友會理事長、同時也是臺灣企銀董事長黃博怡特別表示，1981年是拉開經濟奇蹟1.0，當時是靠中小企業苦幹實幹，而現在正在拉開台灣經濟奇蹟2.0的序幕，這次是有強大資金作後盾支持，是知識經濟推動的產業再造，與在世界供應鍊中找到台灣的價值，就是一種價值創造，台商回流是帶動產業轉型升級，是知識產業的轉型升級，大家對此都很有信心。

黃博怡強調，政府適時引導海外資金及台商回流，即是如經濟學大師熊彼得所言，經濟發展要靠創新，必須要「創業家」與「資本家」合作，台灣轉型才有成功的希望，台商即是多年在外成功的創業家，而金融機構即是可提供資金的資本家。台灣正在站在難得的歷史契機，將迎回三十年的經濟風光，舉辦這場論壇期待能喚起更多人對台灣經濟的關注。

臺北大學經濟系校友們相信此次的論壇勢必精彩可期，也希望藉由這此的論壇能拋磚引玉，激起國內外人士對於台灣經濟的關注，讓台灣資金回流後能挹注台灣經濟成長的新力量。

(中時 )