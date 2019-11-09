高雄好玩咖APP上線！智能隨身導遊打造新體驗。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄市觀光局代理局長邱俊龍表示，「高雄好玩咖APP」分為旅遊資訊推播服務、線上旅遊動態諮詢、旅遊達人多語導覽、觀光物聯網建置-TaaS、大數據分析及運用五大架構，並以輕軌沿線及東高雄區域為實施場域，協助旅客在旅遊前可查詢景點、餐廳、旅館、遊程路線等資訊。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

為提升高雄地區觀光旅遊服務品質，高雄市政府觀光局結合經濟部的智慧城鄉發展計畫，連結商家資訊、科技加值應用及智能整合，8日小港機場入境大廳舉辦「高雄好玩咖APP」上線發布記者會，該APP以旅客為中心提供智慧觀光服務，於年底前功能將逐步上線，全面提供完整的智能客服、行程快排、景點美食資訊、伴手禮商城及行動支付、人才媒合平台等服務應用，未來並研擬透過遊客數據收集、分析，進行分眾精準行銷，推動高雄觀光產業。

高雄市觀光局代理局長邱俊龍表示，「高雄好玩咖APP」分為旅遊資訊推播服務、線上旅遊動態諮詢、旅遊達人多語導覽、觀光物聯網建置-TaaS、大數據分析及運用五大架構，並以輕軌沿線及東高雄區域為實施場域，協助旅客在旅遊前可查詢景點、餐廳、旅館、遊程路線等資訊。

該計畫也與高雄餐旅大學合作語言翻譯，共有中文、英語、日語、韓語、泰語、越南語、馬來及印尼語等8國語言，現階段能同步以中、英文服務，未來將接續完成推出多國語言，來與旅客進行溝通。

邱俊龍表示，這次國外議題行銷首站以澳門為出發點，本次邀請澳門航空所轄旅行社，前來高雄體驗APP及醫美踩線，串聯澳門航空、在地旅行業者，高雄金建旅行社，提供澳門航空機卡酒專案旅遊套裝行程，國外旅客購買行程後，亦可提前透過高雄好玩咖APP所建立的媒合平台，快速選購有興趣的東高雄旅遊行程，並媒合本服務與實踐大學高雄校區觀光系合作培訓的高雄旅遊達人，遊程中亦可透過多語客服，取得提供多種語言的觀光諮詢服務，協助解決旅途中問題。

另為鼓勵高雄市居民、國內外旅客認識並使用新上線之「高雄好玩咖APP」智慧服務，目前特以凱旋青年觀光夜市為示範場域，凡下載APP註冊高雄好玩咖會員，可立即獲得50點iFun虛擬幣，可於夜市合作攤商消費或用於商城購物折抵，期望藉由本服務帶動活絡高雄觀光商機。

邱俊龍指出，現階段已在輕軌沿線、香蕉碼頭及棧貳庫等地設有免費「iFunkaohsiung」 wifi服務，並提供線上旅遊AI及真人旅遊諮詢服務，因計畫尚在進行中，部分功能尚未完全開放，歡迎國內外遊客下載「高雄好玩咖」APP體驗及試用，並提供相關建議予觀光局作為後續優化APP內容參考。

未來也會持續結合在地商圈、協會等單位，整合電商平台資訊及物流配送，製作英、日文版本及優化APP相關介面、內容，讓國內外遊客能夠輕鬆使用APP，獲得旅遊資訊及更快速便捷的友善整合服務。

(中時 )