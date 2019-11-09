政治素人郭新政無黨無派，隻身一人挺進高雄左楠艱困選區。（翻攝郭新政臉書）

政治素人郭新政說，已成功攻陷在地傳統鐵票倉果貿社區。（翻攝郭新政臉書）

基進黨陳柏惟前進台中「峰鹿大烏龍」挑戰傳統台中紅黑派盤據地區。（翻攝陳柏惟臉書）

2020大選進入白熱化階段，今年政治新人紛紛挑戰艱困選區，中部有基進黨陳柏惟前進台中「峰鹿大烏龍」挑戰傳統台中紅黑派盤據地區；南部高雄「左楠」地區則有無黨籍、已故台北市議員李新的女友郭新政，以素人之姿對上政壇老將黃昭順、劉世芳，誓言打破傳統藍綠框架。

郭新政透露，此次選舉不打算廣告政治獻金帳戶，也無向支持者勸募，此舉獲得許多支持者好評。相較於陳柏惟作為為基進黨參選人，擁有黨的奧援，郭新政則是完全隻身一人，與其小團隊直闖傳統藍綠鐵板區的高雄左營、楠梓，堪稱「不可能的任務」。

郭新政說，起初踏上高雄土地，人生地不熟，也完全沒有資源，更打不進在地樁腳和里鄰長的圈子，舉步維艱。但是，在多次與在地鄉民互動後，建立了互信的默契，獲得許多在地有力人士力挺，並已成功攻陷在地傳統鐵票倉如果貿、合群新村等眷村區。

她提到，上周自己在果貿舉辦敬老活動，在沒有動員情況下，就來了400名當地耆老、鄉民，展現百姓開始對所謂藍綠政治誤台的覺悟，並且民心思變，希望能有新的選項。她充滿信心說，「我就是最好的選擇」。

她認為，賣「芒果乾」行之有年，差別在綠賣「台灣牌」，藍賣「中華民國牌」。每次台灣選舉，兩邊必喊出「台灣或中華民國的生死存亡」來催票。年輕選民可能不知道幾十年前就在喊了，美麗的寶島被恐嚇存亡好幾次，幸好至今活得好好的。

她重申，堅持無黨無派，不受壓力地做對的事，然而台灣現實狀況是，外敵根本還沒進來，自己就內耗得瀕臨斷氣。她希望台灣政治除了思想審查和分類意識形態之外，能夠多專注於實際作為，因此誓言攻下左楠這一席。

(中時 )