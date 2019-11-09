周六出遊天，來看看天氣如何？今（9日）水氣減少，轉為乾冷天氣型態，僅東北部短暫雨，台灣各地早晚偏涼，清晨低溫16度。另今日中南部空氣品質不佳，尤其高雄、屏東可能達紅色警示等級。

今日東北季風及輻射冷卻影響，各地早晚較涼，中南部日夜溫差大；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半地區有零星短暫雨。

溫度方面，今日天氣轉乾冷，清晨、深夜各地低溫約16度～21度，白天北部及東半部地區高溫約24度～27度，中南部地區高溫30度左右，日夜溫差大，需記得保暖。

今日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及西南沿海地區有長浪發生的機率；受第２４號颱風外圍環流影響，太平島及其鄰近海域易有９到１０級強陣風，請注意。

紫外線方面，今日台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣、高雄市、連江縣及金門縣達「中量級」；其他縣市均達「高量級」。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、竹苗、宜蘭及花東為「良好」等級，北部沿海局部地區午後可能達普通等級；中部及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中部近山區可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏為「橘色提醒」等級，高屏局部地區擴散條件較差，可能達紅色警示等級。

(中時電子報)