2020總統大選僅剩2個月，兩黨總統參選人的副手人選遲遲未公布。國民黨韓國瑜8日在節目上表示，過兩天就會宣布搭檔人選；蔡英文總統的副手人選也呼之欲出；宋是否再戰頗受關注。網民為此在PTT「政黑版」舉辦猜猜看，網民大都認為韓副手是張善政、蔡副手為賴清德、宋會參戰。

PTT網民貼文指出，下禮拜各陣營副手都會出現了，韓國瑜動作比較快，在《我要當選》節目說禮拜天就會公布人選。宋是否要參選或是給人門票也會確定，因此要大家來猜猜看藍綠副手跟宋的動向。

韓國瑜已確定副手人選，鄉民們大都看好張善政，周錫瑋、江啟臣、朱立倫、黃昭順、陳學聖也有少數網民支持，連李佳芬也有網民提及。

蔡英文副手可能要等韓國瑜副手確認後才會公布。鄉民一面倒都投給賴清德，認為這是個夢幻組合，彭淮南、陳其邁、陳菊則各有少數人支持。

宋楚瑜的總統門票不給前立法院長王金平後，他是否5度參選頗受關注，大半的鄉民則認為，宋楚瑜會親自出征2020總統大選，不會把門票送人。

(中時電子報)