博物館不只看展，戲劇互動有趣又生動！瞭解台灣原民、土地更深入！國立台灣博物館11月17日(日)推出以博物學家故事展開的「發現台灣」戲劇導覽，以互動式教習劇場形式，帶領觀眾回到十九世紀末，親眼目睹第一批進入台灣山林的學者，對原住民文化的什麼部分最著迷？他們在田野調查時與原住民處於什麼樣的關係？活動中將循著這群學術上的探險者足跡，重現踏入未知調查領域的感動。

本次活動源自台博館、果陀劇場與新光人壽慈善基金會攜手推動的「戲劇導覽種籽計畫」，今年經由公開招募徵選後，錄取並培訓18名種籽學員，這些成員由館方導覽志工、學生及退休人士等組成，接受導覽知識、戲劇表演之能力養成。

為了讓種籽學員實現潛能，台博館自7月起便長期利用假日、課後時間為學員受訓，進行表演、角色及即興互動等專業訓練，讓學員能流暢地在無框的場地演出，並能自在地與觀眾臨場互動。在上個月舉辦首演時，吸引許多不期而遇的現場觀眾駐足，並跟隨戲劇導覽節奏在展間移動，顯見應用戲劇方式探索展覽之魅力。

台博館表示，館方積極讓博物館的教育推廣有多元的樣貌與可能性，引入戲劇與導覽結合雖然也曾在其他博物館出現過，但是每一次的觀眾組成都不同，每一次的感動都是獨一無二的，尤其在台博館的獨特古蹟中，讓參與者能以當代視角面對歷史，一定能給參與者留下無法取代的經驗。戲劇導覽對博物館及參與的成員都是一項全新的挑戰，不但需克服表演場域的諸多限制，尤其劇情需要兼顧知識的傳達及劇情的節奏，館方與劇組在腳本上經過無數次討論及編修，才能誕生流暢生動的戲劇導覽。

本次以「發現台灣」常設展為背景，串連展區超過300件自1908年創館以來的典藏精選，以戲劇作為媒介，將標本採集至博物館背後的故事與環境線索娓娓道來，透過人物、時代交織的故事，讓文物背後的意義與價值有了鮮活描寫，在櫥窗欣賞文物標本之餘，更能想像它們在山林間生活的姿態，活動場次資訊請上台博館網站查詢。

發現台灣戲劇導覽演出19世紀博物學者來台的學術旅行過程。（台博館提供）

(中時電子報)