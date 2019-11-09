叮叮噹！叮叮噹！鈴聲多響亮！緊接著就是耶誕節了，迪士尼賣座動畫電影推出續集《冰雪奇緣2》，而【冰雪奇緣期間限定店】也將於11月14日於台北、台中、高雄三地搶先開跑，大型水晶球雪花紛飄落，夢幻打卡點一秒變網美，下週四（11/14）起歡迎大朋友小朋友與艾莎、雪寶一起踏上奇幻冒險旅程。

【冰雪奇緣期間限定店】雪寶與布魯尼娃娃。（主辦單位提供）

【冰雪奇緣期間限定店】延續冰雪奇緣一貫的冰晶、雪花元素，台北店打造超大型水晶球，透明玻璃飄落片片雪花，彷彿置身艾莎打造的冰雪世界，浪漫又夢幻。因應第二集的魔法森林情境，打造神祕奇幻的楓紅角落，將心願寫上楓樹的楓葉小卡，以冰雪魔法加持祈福。現場還可以跟艾莎、安娜、雪寶場景拍照，絕美冰雪風格設計，超多打卡點讓你輕鬆拍出網美照。

雪寶與火靈布魯尼娃娃是絕對不能錯過的主打首賣商品，全身水藍色、趴在雪寶頭上的火靈布魯尼是最新電影的新角色，超級Ｑ萌！電影經典角色雪寶永遠正向樂觀，是人見人愛的人氣王，張開雙手擁抱，將歡樂散播給全世界！雪寶與火靈布魯尼娃娃即將開賣。

【冰雪奇緣期間限定店】冰雪奇緣主題野餐墊 示意圖。（主辦單位提供）

雪寶主題野餐墊適合全家出遊使用！雪寶及艾莎、安娜主題珪藻土杯墊、地墊，快速吸收水份，讓桌面及浴室不再溼答答，有多款冰雪奇緣主題花色可以選擇。新奇有趣的《冰雪奇緣2》電影角色3D收藏掛飾盲抽包，直到拆開包裝前都無法知道抽中哪一款角色，驚喜感十足！一共可收集到九個電影角色。

來店拍照打卡就送限量的《冰雪奇緣》主題票卡貼或雪寶造型貼紙，每週活動主題不同，快揪姊妹一起來收集！11月14日手刀快衝全台三家威秀影城，歡迎大小朋友拍照打卡來挖寶！

【冰雪奇緣期間限定店】雪寶造型零錢包。（主辦單位提供）

冰雪奇緣限定店

日期：11/14～2020/01/01

地點：

台北京站5樓威秀影城（台北市大同區承德路一段1號）

台中大遠百13樓威秀影城（台中市西屯區台灣大道三段251號）

高雄大遠百13樓威秀影城（高雄市苓雅區三多四路21號）

時間：週一到週五11:00-22:00 週末10:00-22:00

(中時電子報)