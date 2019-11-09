距2020總統大選還有60幾天，兩黨總統參選人蔡英文與韓國瑜都尚未宣布副手人選，外界早已揣測多人名單，但2人仍老神在在表示會在最佳時機，提出最佳組合。命理教授楊登嵙從姓名學及生肖的角度，來看如何讓2組候選人更加分？

楊登嵙專精易經八卦及姓名學，他日前在《國師踹共》節目中替藍綠2候選人提供一點建議。他指出名字的第三個字叫做「事業宮」是非常重要的。

韓國瑜屬雞、他46年次屬於所謂的火雞，所以他喜歡金雞獨立還喜歡有房子住；朱立倫的名字中有個「立」，還有「倫」字的右上方有個屋簷代表「房子」，楊登嵙說選朱立倫來說對韓國於是加分很多的。

蔡英文的部分，她是屬猴，楊登嵙說，你看賴清德的「德」字裡有2個「人」字，楊登嵙說「猴子喜歡升格變人」，所以他認為如果賴清德可以變成蔡英文的副手的話，是可以加分。

原則上如果2位總統候選人可以副手是這樣搭配的話，楊登嵙笑說，「哇！那個熱鬧的程度、激烈的程度是會一直往上升的」。

(中時電子報)