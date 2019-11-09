箭頭處為韓國瑜臉上的法令紋象徵「龍鬚」，也代表掌握權力的運勢。 （上圖/本報資料照、下圖/韓國瑜FB）

距2020總統大選還有60幾天，兩黨總統參選人韓國瑜與蔡英文誰最有望拿下總統大位？曾在2016年總統大選前，成功預測蔡英文會當選總統的命理教授楊登嵙，這次再分別從面相學及姓名學的角度，分析韓、蔡2位總統參選人的總統路之端倪。

楊登嵙專精易經八卦及姓名學，他日前在《國師踹共》節目中，從面相學來看，楊登嵙認為，法令紋象徵「龍鬚」，也代表掌握權力的運勢。他拿出韓國瑜當初選高雄市長時的面相說，法令紋較淺、範圍比較小，「他還是有『龍鬚』的，但位置比較往臉頰2側甚至下方移動」。

不過，楊登嵙說自己發現了一非常重要的問題，現在的韓國瑜，「法令紋竟然斷了！」楊登嵙指著韓國瑜近期的照片說，他的「龍鬚是像打勾形狀一樣往旁邊勾」。

楊登嵙表示「龍鬚如果斷了是很嚴重的事情，對總統之路也有非常大的影響」。但是，楊登嵙也說「斷龍鬚危機」其實也有方法彌補，他說韓國瑜一定要有一些修正，就可以相由心生彌補回了「龍鬚」，就可以變成是勝選。

不過，網路節目一播出後，有網友就不以為意，紛紛不服表示「驚呆了」、「就用111來打臉吧！」、「我才不信靠面相選總統？噗」、「去整個型，不就穩上？」、「那蔡陰魂的龍鬚在哪？」、「命理師說趕快補救還是可以贏啊」、「不管龍鬚，支持韓國瑜就對了！」。

(中時電子報)