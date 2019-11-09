好萊塢巨星安潔莉娜裘莉，與布萊德彼特的離婚官司，歷經3年在4月劃下句點，不過兩人恩怨似乎未因此落幕，據悉兩人婚變前喜愛舉辦性愛趴，當時還曾拍下影片留念，這也讓布萊德彼特擔心裘莉挾怨報復，將影片公開毀掉他的形象。

根據《國家詢問報》報導，布萊德彼特和裘莉婚變前，兩人喜愛舉辦性愛趴，玩的兇的兩人嘗試不同性愛招式和花樣，還傳出拍下影片留念，影片內容傳出有許多情趣用品「助性」，例如：皮鞭、鐵鏈等，此外小布更被爆料曾有意讓熱愛飛行的裘莉，將飛機調到自動駕駛後，以便在空中享受魚水之歡，不過離婚後則讓小布擔憂裘莉挾怨報復，將影片全數公開藉機毀掉他的演藝事業。

不過有網站對此爆料感到疑惑，裘莉也是性愛影片主角之一，若公開對自己形象男到不會有負面影響嗎？沒必要把自己演藝事業當賭注，此外更傳出裘莉對小布堅稱忘記將影片放在哪裡，不過小布仍擔憂有曝光的風險。

(中時電子報)