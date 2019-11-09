12強賽的古巴力圖爭取奧運門票，不幸在C組預賽崩盤，先後遭加拿大、韓國完封而淘汰。因此還把澳洲隊送入複賽，讓韓國帶著1勝晉級，帶給中華隊巨大麻煩。外媒狠批古巴「只有一個任務就是打敗韓國，但是缺乏鬥志連這個都做不到，為古巴棒球難堪的失敗史再添新頁。」

OnCubaNews指出，韓國如果輸給古巴，就能淘汰亞太區的競爭對手澳洲，所以韓國可能不會認真打。不料古巴還是輸了，畢竟韓國身為地主當然要撐到底，還狠狠賞了古巴7-0。「我們本屆的長打消失無蹤，跌入無盡深淵。過去威風了20年，現在是停下來檢討的時候。」

古巴隊還有幾位旅美球員也都表現不佳。外野手Alfredo Despaigne、Frederich Cepeda、三壘手Yurisbel Gracial是從美國小聯盟找回來的，游擊手Erisbel Arruebarrena還打過大聯盟道奇隊。「光是怪罪球員並不公平，古巴隊的問題在於根本上的，整個建軍方式和基本觀念都需要革新。」畢竟其他國家亦不乏旅美球員，古巴的優勢愈來愈小，加拿大也是出動前大聯盟投手收拾掉古巴的。

自從1992年棒球成為奧運正式項目開始，「紅色閃電」古巴從未缺席。首屆的金牌戰就是由古巴大戰中華隊，古巴11-1獲勝摘下首金，他們的強大令中華隊印象深刻。古巴棒球歷經5屆奧運，16年之間搶下3金2銀是奧運棒球史戰績最好的球隊。

古巴的希望寄託在明年3月的美洲資格賽，冠軍可以進奧運。如果又輸了，還有最後一次洲際資格賽(中華隊若12強失利也得加入爭奪)的機會，只有第一名可打奧運。古巴棒球的奧運光輝史會在2020年終結嗎？

奧運預定6支參賽隊伍為日本(地主)、以色列(歐非冠軍)、12強賽亞太區第一(台、韓、澳)、12強賽美洲區第一(美、墨)、美洲資格賽第一、洲際資格賽第一。

(中時電子報)