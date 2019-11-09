昨深夜11時53分256次太魯閣號行經和花蓮和平站時，集電弓突斷落拉扯電車線，一併砸到行駛中的列車駕駛艙玻璃，並連帶導致電車線損壞約800公尺，預估要全部修復得到今晚9時，目前台北花蓮上下行列車行經漢本-和平間須由柴電機車牽引，預估每列車至少延誤20分鐘，加上連鎖效應，今天東部幹線交通勢必大亂。

和平電力分駐所維修車出動，花蓮分駐所調集人員支援。（圖／台鐵提供）

因和平站電車線斷落事故，行經該區間的列車，今晨皆會延誤20分鐘。（圖／台鐵提供）

256次太魯閣號從樹林開往花蓮，昨深夜11時53分通過和平站時，集電弓掉落拉扯電車線，導致和平站內東、西正線電車線等電力設備全毀，長度約800公尺。事發當時太魯閣號旅客聽到連續數聲撞擊聲，車廂發生劇烈搖晃，有人驚喊有落石，也有人叫玻璃破了，車內一片驚恐。

台鐵預估，和平站西正線今上午9時可修復，東正線則要等到晚上9時，列車行經漢本-和平時，得改由柴電機車牽引，預估今天全天台北、花蓮上下行列車平均會延誤20分鐘，但因為還會有連鎖效應，故實際延誤狀況還會更嚴重。

台鐵表示，根據規定對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，對造成旅客行程延誤，非常抱歉。

(中時電子報)