網友討論。

昨日最新民調出爐，國民黨總統參選人韓國瑜在民調上再度拉近，以40%支持度追趕著總統蔡英文的49%支持度，網友發文討論，表示現在媒體上的節目有9成都在黑韓，但是這些黑韓節目死命打，卻不見韓國瑜的民調跌落，直說韓國瑜是越黑越強！

儘管韓國瑜目前陷入豪宅門疑雲，但在民調的表現上仍正強勢近逼著領先者蔡英文，最新民調中，蔡韓民調的差距從二位數拉近到僅差9%，在中間選民之間的差距更是一口氣拉近了快10個百分點；網友在PTT上發文表示，現在媒體上黑韓節目當道，但他們每天一直黑，卻不見韓國瑜的民調有受到影響，認為韓國瑜簡直是越黑越強！直說這些黑韓節目還演得下去嗎？

網友點名某節目「黑韓時刻」，認為他們的來賓學經歷也沒有韓國瑜優秀、人生也沒有韓國瑜成功，整天就胡亂黑一通，現在韓國瑜的民調越黑越高，跟他們所說的會掉到20%以下有非常大的落差，直說這節目都快變成綜藝節目了；這引來其他網友訕笑，「八卦是你還在看1450台，我只看中天」、「黑韓時刻蠻搞笑的，許多影片倒讚數都比讚數多」。

(中時電子報)