國民黨總統候選人韓國瑜宣布請假力拚總統大選時，現場領唱起軍歌《我現在要出征》，象徵他從南方出發正式啟動大選。為何韓國瑜會選用這首歌為競選主軸？中山大學政治研究所教授劉正山表示，韓國瑜親唱這首《我現在要出征》是有伏筆的，他認為這首歌是韓國瑜要留給高雄市民的「暗號」。

韓國瑜10月請假力拚總統大選，臨別時親唱《我現在要出征》，象徵「要從南方出發」，向全台展開陸空戰，引領庶民，贏得2020總統大選。韓更在公布首支競選影片「我現在要出征篇」中，娓娓道來他為何要出征？只見片中出現各行各業、各種年齡層的庶民的影像圖，最後合拼成一張大圖，顯示韓國瑜的出征是代表庶民心願，要找回那最純樸善良的台灣精神。

不過，劉正山發現，韓選這首歌有更深的伏筆。劉接受港媒《中評網》採訪時表示，韓國瑜選《我現在要出征》這首歌，也是在跟高雄市民對話。因為韓在決定參選總統過程中，受到許多抹黑跟攻擊，但韓都不能回擊，只要有回擊就代表韓國瑜「有心離開高雄」，所以《我現在要出征》裡有句歌詞「我若是打不死，我總會回家來看你」，這個「你」就是指「高雄市民」，意謂韓國瑜用這首歌來贖罪，默默承受高雄市民責難。

(中時電子報)