親民黨黨主席宋楚瑜將5度參選總統？宋接受專訪，不僅直言已準備40年，更痛批藍綠總統參選人，似為參選埋伏筆。網友感嘆，宋當年風華絕代，無論內外皆是一流人才，若非時不他予，早已是「前任總統」。其他網友也惋惜，坦言就算知道他不會贏也要投他。
網友在PTT論壇發文《其實我覺得宋楚瑜真的不錯》，寫道：「老宋年輕時超級帥又有魅力，在省政府時期做事也很有力，在當年可是不亞於韓國瑜的政治明星，如果不是kmt出現馬英九、dpp出現阿扁，他現在早就是前任總統了！」
發文網友更激動道：「基於藍綠兩個候選人都是垃圾，我決定還是投宋！一個有能力、有經驗、有擔當、會做事、懂人民的優良總統！」
文章一出，迴響熱烈。網友紛紛回應：「我也投宋，因為他會做事」、「正常人投給正常人，小人投貪腐」、「同意」、「推你」、「我也是」、「老宋加1」、「老宋ok，可是政黨票沒辦法投給親民黨」、「親民黨真的該退場了」、「他出來就投他」、「失業快20年了，還在造神」。
(中時電子報)
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