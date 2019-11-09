駭人聽聞的台中母子3屍命案，警方查出，30歲陳姓嫌犯因感情問題發生爭執，掐死陳女後，心想「孩子沒有媽媽很可憐」，竟狠心將未滿周歲的雙胞胎親生兒子，丟進洗衣機悶死，再用綿被包裹母子3人，檢方依殺人重罪向法院聲請羈押，法院深夜裁定收押禁見獲准。

29歲陳女2017年與田姓前夫離異、2名孩子都和前夫同住，陳女之後與陳姓前男友復合並同居，2人今年初產下1對雙胞胎兒子，一家4口上月搬到台中市光復路上的一棟出租套房居住，陳女平時在八大行業上班，陳男原本在加油站打零工，但今年八月失業，變成「家庭煮夫」，負責家務及照顧2個雙胞胎幼子。

檢警調查，陳女2日到公司上班，3日上午7點多返回住處，又出門購買2個御飯糰後返家，就沒再出門。陳男向警方供稱，當天上午11點多，他與陳女因感情問題起爭執，氣憤下失去理智，徒手猛掐女友脖子致癱軟，發現她仍有氣息後再度緊勒頸部，確定斷氣後才鬆手。

陳男掐死女友後，一度還繼續照顧2個孩子，但越想越覺得小孩沒媽媽很可憐，便將雙胞胎兒子丟入洗衣機內、以棉被塞入後，將小孩悶死，之後將母子3人換好衣服並擺放好、蓋上被子且拿走屋中陳女的錢包與證件等物品，才倉皇逃離。

台中檢方認為，陳男狠手殺害3人、涉案重大，向法院聲請羈押。台中地院法官審酌陳男犯案後逃至彰化藏匿多日，有逃亡之虞，且其所犯為重罪，裁定羈押禁見。

(中時電子報)