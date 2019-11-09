周錫瑋臉書。

現在媒體上抹黑國民黨總統候選人韓國瑜的言論鋪天蓋地，這讓前台北縣長周錫瑋相當不滿，他在臉書上發文表示，國民黨在拼人民未來的好生活，民進黨卻在拼自己活命（貪婪）的機會，這群肥貓真是夠了！

周錫瑋表示，每天開電視、看網路新聞，會發現居然有90%的媒體都在黑韓，直批2020大選是民進黨的政權（肥貓）保衛戰！這場選戰中，國民黨在拼人民未來的好生活，而民進黨則是在拼自己活命（貪婪）的機會！每天三餐、下午茶帶宵夜的抹黑不在話下，鋪天蓋地的人格毀滅更是看家本領；他想問問蔡英文、蘇貞昌、卓榮泰，不抹黑、不造謠，難道民進黨就不會選舉了？民進黨想靠著恐嚇、撒謊打選舉多久呢？你們難道真的把台灣人當笨蛋嗎？這群民進（肥貓）黨真的夠了！

文章一出引來網路回響，直說「曾經以為媒體是公正公平的，是我們太天真還是太純樸了」、「唯一支持虎哥當副手」、「唯一支持韓國瑜」、「最大的政見是打韓，而且不根據事實」、「只要是綠媒我都拒看及拒聽」、「綠霉體和府院黨現在就是一個乩童一個桌頭，每日盡幹無中生有、三人成虎的下X之事。」

(中時電子報)