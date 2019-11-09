大陸黨媒《環球時報》9日引述印度The Dispatch新聞網〈大陸領導人的尼泊爾之行揭示更宏偉的喜馬拉雅計畫〉報導指出，前些年，北京僅限於從「睦鄰」的角度看待尼泊爾。但從大陸國家主席習近平不久前訪問尼泊爾來看，這種看法似乎正在迅速改變。大陸日益強調加強雙邊合作，特別是在構建次區域互聯互通；北京看起來正在周密策畫著眼於對待整個喜馬拉雅山地區與加德滿都的關係。

報導稱，類似雄心在大陸的戰略考量中並不少見，在與其他近鄰如巴基斯坦、孟加拉和緬甸的交往中，也可以發現類似做法。最近與尼泊爾交往中最引人注目之處在於，大陸努力將兩國關係轉變為一種全面夥伴關係，以融入大陸在喜馬拉雅山谷的「一帶一路」倡議。

作為「一帶一路」倡議的參與國，尼泊爾在2018年9月與大陸簽署了《過境運輸協定》。這確保了尼泊爾能夠使用大陸的7個港口，包括天津、深圳、連雲港、湛江等4個海港，和蘭州、拉薩、日喀則等3個陸港。

此外，根據2018年6月21日簽署（關於能源合作）諒解備忘錄，兩國同意在能源、水電、風電、太陽能、生物質能和其他新能源領域開展合作。上述港口能使尼泊爾逐步結束對印度的過境依賴，也保證了大陸與尼泊爾之間經濟和戰略關係的持續性。

所以，大陸領導人對尼泊爾的訪問也應從超越雙邊主義的範圍來看。陸尼關係升級之際，北京正努力增加其在南亞的影響力。此外，地緣政治的中心越來越向印度洋──太平洋地區轉移，也促使大陸更加重視尼泊爾和地區其他近鄰。在這方面，尼泊爾對「一帶一路」的熱情態度，推動了大陸以喜馬拉雅地區為核心的更大互聯互通的雄心。大陸人是想逐漸把尼泊爾從一個封閉的內陸國變為一個通達的內陸國。對於尼泊爾來說，參與「一帶一路」意味著與大陸以及整個喜馬拉雅地區建立更廣泛的戰略平台。

報導強調，大陸是尼泊爾的第二大進口夥伴。

北京理解尼泊爾對大陸及其互聯互通倡議的熱切且謹慎的態度。尼泊爾知道有必要在印度與大陸之間小心行事，以維持其經濟增長和領土完整。意識到尼泊爾對印度的依賴及歷史上與印度的密切關係，大陸也會小心謹慎，避免因與尼泊爾發展新的戰略夥伴關係，而損害正在發展的與印度的夥伴關係。

(中時 )