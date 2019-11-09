資深音樂人袁惟仁，去年10月在上海腦溢血昏迷，目前已返台休養，不過兒子袁義PO文提及：「你離你火化的時間越來越近」，引發外界聯想到袁惟仁身體狀況，甚至痛批他是「不孝子」，對於兒子無端遭圍剿，讓陸元琪坦言：「很心疼我兒子」。

袁惟仁兒子袁義PO文引發軒然大波，甚至遭酸民在網路圍剿，這讓做母親的陸元琪相當不捨，表示兒子從頭到尾沒提到父親，只是感嘆跟同窗好友要分離，才有感而發PO文抒發心情，未料卻遭媒體亂下標慘遭砲轟，讓她表示相當心疼兒子，不解為何外界要為難一家三口到何時？無奈反問：「大人世界就要這麼醜陋嗎？我的孩子做錯什麼」，此外袁義也做出4點回應，除了表示「不孝子」不是外人隨便定義之外，更向媒體喊話「標題可以殺死當事人」，也要網路發言侮辱的人自重，更撂下狠話：「跟你們對話會讓我直接沒心跳，所以放棄治療」。

陸元琪臉書PO文。（圖／陸元琪臉書）

陸元琪臉書PO文。（圖／陸元琪臉書）

隨後陸元琪深夜再度PO文道心聲，她表示跟孩子們都沒事，只不過因為世界反彈聲音受了點傷，但終究還是得回到自己人生，對於兒子表達對畢業不捨的文章遭曲解，她無奈表示只能擋在前方盡力保護，不過仍將矛頭指向媒體痛批：「砲轟完的人們，您們完全不需要對別人跟自己的手打出來的文字負責任，但我卻要為了你們的無知花很多時間平撫一切」。

(中時電子報)