PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜被周刊爆料2011年曾於台北市南港購買7200萬豪宅，引軒然大波。網友認為，民進黨立委林俊憲打此案，目標並不直指韓，而是國民黨與台肥的關係；更指出媒體人蔡玉珍曾公布「打韓5招」，恐讓韓「吃下核彈」。

網友在PTT論壇發文《韓國瑜很可能要吃核彈了？？？》寫道：「這兩天林俊憲在打7200的豪宅事件，背後看來不是直指韓國瑜，看來是直指當年台肥是如何從no轉成yes，在打當年的國民黨決策以及台肥的違法，本以為是在打韓國瑜，但看來就是帶起庶民身份的裂解，其實民進黨團還是在針對立委選情。」

但為何說韓國瑜有吃核彈風險？該網友指出，蔡玉珍在政論節目表示，一些「前韓粉」傳授他「打韓5招」，分別是：

1、韓國瑜傾聽之旅全是對岸輔選

2、台肥確實有被不當施壓

3、韓國瑜安插王小姐的親信到北農

4、不是這個王小姐

5、2002年韓國瑜持有中天生技2000萬後來股票賣了，那些錢去了哪裡？

其中第3點，發文網友補充：「不是只有王小姐的弟弟，還包含王小姐的姐姐、前姐夫，而且賺到的八千萬，是多數分給這些親信。」針對第4點，網友補充：「大家在傳的王小姐確有其人，但是吳子嘉搞錯了，不是同一個王小姐，韓國瑜沒有私生女。」至於第5點，網友補充：「李佳芬知不知道這回事？新莊的房子和這些金流有無關係？」

文章一出，迴響熱烈。網友紛紛回應：「1講到爛了，2進行式，34因為吳董受挫不太有機會談了，5可能可以討論一下」、「真的有新料出來也不會只有這台討論」、「雖然是老調重提，但是聽來比上一次驚悚」、「綠營自己也沒多好」、「韓國瑜嚇死人了」。

(中時電子報)