逢年過節最怕親戚過問自己的薪水有多少？有網友感嘆自己又遭遇被問月薪如何的問題，便詢問，要怎麼迴避親戚問薪水一事？立即引起網友熱議，而鄉民們都大推「這句話」，直說會讓煩人親戚秒閉嘴！

近日PTT上有網友貼文表示，最近去吃喜酒，自己與親戚坐一桌，沒想到聊沒幾句話，親戚竟然就開始問薪水，而且問到答案之後，還會直接跟整桌的人宣傳，導致聽到的人又來問，讓人不勝其煩！因此想知道要怎麼迴避親戚朋友詢問自己的月薪是多少？

貼文隨即引起網友熱議，「先跟他借錢」、「我都說還可， 餓不死凍不死」、「說你失業最近手頭緊，急需用錢，他們就會轉移話題了」、「就說年薪300-500」、「基本工資」、「全部都回22k不會膩」、「說年薪三百萬以下都低階人口啊」、「反問他退休金存多少了」

不過許多鄉民表示，說太少親戚會偷笑你，說太多人家又會跟你借錢，因此建議你直接說要跟親戚借錢，他就會閉嘴，還會自己轉換話題。直接連回答都不用答！

(中時電子報)