美國之音今天報導，美台這個星期首度共同舉辦為期5天的國際性網路攻防演練，以加快印太地區網路安全的布局。負責地區安全政策的美國官員說，美國與其夥伴對於使用大陸的資訊通信設備「有嚴重關切」，如果大陸公司如華為或中興取得5G特權地位，要緩解安全風險將變得不可能。

報導稱，來自日本、澳洲、捷克、印尼和馬來西亞等10多個國家代表參加了這個簡稱為CODE(Cyber Offensive and Defensive Exercises)的網路攻防演練。

美國國務院東亞事務局負責地區安全政策官員傑夫·坎貝爾(Jeffrey Campbell)在6日實戰演練頭一天發表講話時說，美國印太戰略的目標是要維持印太地區的自由開放、確保地區繁榮不受脅迫，這個願景受到地區超過35個有共用價值的國家和經濟體的支持。為實現這個願景，美國正在增強與其夥伴合作的「節奏與範圍」，包括同盟國、夥伴及地區體系如東協、湄公河國家、太平洋島嶼，以及美國的戰略夥伴印度和台灣。

坎貝爾說，美國樂於支持CODE，因為美台和其他參與者對自由開放印太地區的願景也延伸到數位空間，當包括5G網路在內的下一世代資訊通信技術正在被部署之際，「美國與其理念相近夥伴對於使用大陸製造的設備、軟體和資訊通信技術（ICT）網路服務有嚴重關切」。

他說，由於5G是未來更多轉型技術，包括自駕車、工業機器人、人工智慧和物聯網的基礎，它也會帶來更多網路威脅的風險，「一旦中國公司如華為或中興控制了或擁有5G基礎設施的特權地位，那麼要緩解網路干擾、資料被洩露和操縱的風險將變得不可能。」

坎貝爾說，台灣早已知道這個風險，在5年多前已禁止其基礎設施使用大陸製造的通信設備，而「現在世界上其他地方才開始跟隨台灣的明智典範。」

美國之音報導，台北大學犯罪學助理教授沈伯洋受訪表示，加入美國的網路威脅指標分享系統對台灣非常重要，「因為美國有更廣泛的情報，全世界的網域設在美國的很多，電腦主機位址在哪裡，美國可能是掌握最多情報的國家」，因此如果能加入這種資訊分享系統，那麼台灣只要把可疑資訊「丟到美國的資料庫」就有可能得出結果。

報導稱，一段時間以來，美國不斷提醒許多國家使用大陸企業5G設備可能帶來安全風險，這個警告被大陸政府認為是美國在以政治因素打壓大陸企業。

(中時 )