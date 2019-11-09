雖然外傳美陸已同意為了達成初步貿易協議，雙方將分階段取消關稅，但此一說法遭美國總統川普否認，表示即使北京想如此，但他仍未同意。至於可能的協議簽署地點，川普表示將在美國愛荷華州或其他農業州舉行。

雖然外傳美陸已同意為了達成初步貿易協議，雙方將分階段取消關稅，但此一說法遭美國總統川普否認，表示即使北京想如此，但他仍未同意。

據《南華早報》與路透社報導，商務部發言人高峰7日表示，美陸同意將隨協議進展分階段取消加徵關稅，而不願具名的美國官員證實，雙方將分階段取消關稅視為第一階段貿易協議的一環。不過，川普8日在白宮否認了此一說法，表示大陸可能想要分取消、而非全部取消關稅，因為他們知道我絕不會同意，「坦白說，他們比我更想達成協議」。

川普與中國大陸國家主席習近平原先預期在智利舉行的亞太經合會舉行簽署儀式，但因當地政局不穩，被迫取消。但新的簽署地點美陸雙方至今仍在喬，先前川普就曾透露可能的地點為美農業重鎮愛荷華州，8日他再次點名愛荷華州之外，也說其他的農業州也有可能。

此外，對於美陸同意取消加徵關稅作為兩國第一階段貿易協議的一部分，白宮及外部顧問強烈反對。白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）就說：「移除現有加徵關稅以利簽署第一階段協議，這點目前尚無共識。唯一能拍板的就是川普總統本人，就這麼簡單。」

對於川普打臉北京說法，美國約翰霍普金斯大學高等國際研究學院中國研究項目主任毛學鋒（Andrew Mertha）表示，川普可能藉此對外展示他的權力並未被彈劾調查案弱化，而當下立即否認也可能是要給他親自宣布的機會，故川普否認的行為很難辨別是否為其談判策略。

華爾街日報分析，北京提到美陸同意「隨協議進展」分階段取消加徵關稅，是刻意模糊且不帶新意的說法。北京顯然認為目前在談判桌居於上風，想盡可能對外界描繪有利於自身的協議輪廓，不斷拉高市場期待，無形間增加談判破局時美國必須承擔的風險。

(中時電子報)