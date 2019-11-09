除了中國科學院瀋陽自動化研究所的「海鯨2000」無人潛航器外，天津大學研究人員也已完成「海燕」號無人潛航器的系列水下測試。

中國科學院瀋陽自動化研究所的「海鯨2000」無人潛航器擁有人工智慧技術，以及各式感測器，近日它在南海完成了長續航力性能驗證，連續航行37天，航程達2011公里，締造了大陸同類型自主水下載具（AUV）連續航行距離最遠的紀錄。

據《南華早報》（South China Morning Post）9日報導，這次它執行任務的航線雖然仍是祕密，但按照它的航程來看，輕易就能涵蓋西沙和南沙群島附近的爭議海域，並返回解放軍在海南三亞的海軍基地。

「海鯨2000」外型有如魚雷，約3米長、重約200公斤，最大工作深度可達2,000米，最大航行秒速超過1.2米。目前它能攜帶溫鹽深、流速剖面儀、溶解氧、濁度計等物理和生化感測器。據中科院說，「海鯨2000」具有多種航行模式，還有自主觀測作業模式，可滿足不同海洋環境特徵的動態觀測需求。

(中時電子報)