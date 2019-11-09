儘管公鹿本季一開始的戰績有點起伏，不過「字母哥」阿提托康波仍然交出相當全面且驚人的數據，根據最新公布的官方年度MVP排行榜，字母哥繼續穩居首位，湖人「小皇帝」詹姆斯則排第2，緊追在後的是快艇「可愛」里歐納德。

早被外界預估衛冕年度MVP有望的阿提托康波，目前場均29.0分、14.3籃板、7.6助攻、1.3抄截與1.6火鍋，本季更增加三分球這項新武器，讓他成為史上首位單季前8場至少拿下200分、100籃板及50助攻的球員，其實並不意外。

反觀即將迎接35歲生日的詹姆斯，本季場均26.1分、8.3籃板、11.1助攻與1.6抄截，是湖人目前搶下6勝1敗，且居西區排名第1的頭號功臣，連3場比賽摘大三元的勇猛演出，徹底粉碎先前外界看衰他的謠言，詹皇想證明的還很多。

最新一期官方年度MVP排行榜前15強依序如下：阿提托康波、詹姆斯、里歐納德、安東尼戴維斯、恩比德、哈登、厄文、利拉德、戴文布克、約基奇、東契奇、努恩、米契爾、唐斯、肯巴沃克，暫居得分王的哈登排第6有點意外。

(中時電子報)