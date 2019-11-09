思科赫布瑞德因肌肉拉傷本場無法上陣。(達志影像)

【德甲足球】RB萊比錫@柏林赫塔11/09(六)22:30單場+場中投注FOX體育台

柏林赫塔中場思科赫布瑞德在上一場聯賽比賽期間因肌肉拉傷而退下火線，本場聯賽應該不能上陣比賽。柏林赫塔在上一場柏林德比戰當中以0:1敗給本季剛升級的柏林聯，聯賽2連敗而且3連不勝，聯賽10輪比賽後只得11分排在績分榜第11位。

RB萊比錫上一輪主場8:0大勝梅因斯，終止聯賽4輪不勝，不過近5場聯賽也是只得1勝2平2敗。翼鋒拉克曼因背傷預料也難以擔任先發。

要注意RB萊比錫暫時是本季德甲聯賽兩支進球最多的球隊，跟拜仁慕尼黑一樣都進了25球，失球是第二少，至今只失了10球。柏林赫塔正遇低潮，對上剛在聯賽狂勝對手的RB萊比錫，預計再次戰敗機會甚高。簡單取客勝和大小[總分]大2.5，甚至可考慮讓分RB萊比錫(-1)和大小[總分]大3.5

雙方近3次聯賽對賽，RB萊比錫獲全勝，而近5次聯賽交峰，總進球數都是3球或以上。

失去隊長名銜的扎卡已連續兩場缺陣。(達志影像)

【英超足球】兵工廠[email protected]萊切斯特城11/10(日)01:30單場ElevenSports

聯賽3連勝的萊切斯特城各主力都可上陣，而兵工廠先發則需要輪換，安班楊和大衛路易茲等主力在週中的歐足霸盃比賽時獲得休息的機會後，應會復任先發。失去隊長臂章的中場扎卡已連續兩場缺陣，今場比賽應繼續被棄用；進攻中場塞巴洛斯懷疑鼠蹊受傷，今場或暫時休息。

今場比賽是聯賽第3(萊切斯特城、23分)對第5(兵工廠、17分)。兵工廠最近的在所有的比賽中打出4連平成績，而本季聯賽客場5場比賽，除了首仗勝出外，近4場為2平2敗。相反萊切斯特城聯賽3連勝，若加上聯賽盃比賽的話更是4連勝。今場可考慮主勝，大小[總分]大2.5也可考慮。

萊切斯特城近2次聯賽主場跟兵工廠交手，全勝而回，而雙方近4次聯賽交手，總進球數都是3球或以上。

拜仁慕尼黑暫時由弗里克出任臨時總教練。(達志影像)

【德甲足球】多特蒙德@拜仁慕尼黑11/10(日)01:30單場FOX體育台

拜仁慕尼黑上一場聯賽大敗後即辭退總教練NikoKovač，現由弗里克出任臨時總教練一職。中衛謝傑洛米博阿騰上一場聯賽領紅牌被逐離場，本場比賽需要停賽；蘇雷和盧卡斯赫南德斯仍在傷兵名單中，故本場比賽要由帕瓦德和馬丁尼茲擔任中衛。

多特蒙德的英格蘭翼鋒JadonSancho在週中的歐冠聯賽比賽期間受傷，暫時仍不知道能否來得及本場比賽復出，而在周中歐冠無法比賽的馬可瑞斯受腳傷困擾，應會繼續休息。

今場比賽是積分榜排名第2的多特蒙德遇上第4的拜仁慕尼黑。拜仁慕尼黑對上4輪德甲聯賽只得1勝1平2敗，多特蒙德上輪聯賽主場3:0大勝沃夫斯堡後，在積分榜再次超越拜仁慕尼黑1分；而且各項賽事已累積3連勝，包括剛在歐冠聯賽當中以3:2反勝國際米蘭，士氣大增。兩隊季初在德國超級盃對賽，由多特蒙德2:0勝出；現在客軍面對士氣低迷的拜仁慕尼黑，讓分多特蒙德(+1)有希望，大小[總分]大2.5也可考慮。

雙方近3次對賽，多特蒙德2勝1敗，而雙方近4次對賽，3次總進球數都是5球或以上。

(中時電子報)