原PO貼心地放大照片，強調沒看過這女的。（圖／翻攝自靈異公社）

「絕對不做假照片」！一名網友在臉書社團「靈異公社」分享一張恐怖照片時，如此強調，原來他拍到令人骨悚然的畫面，PO照片後呼籲「膽小者請勿點閱」。

網友半夜PO文，讓人相當害怕。（圖／翻攝自靈異公社）

照片中推測地點應是KTV包廂內，裡面有一群男女，但讓人覺得恐怖的是，圈起來的地方竟然多了一位臉發著綠光的小孩子，還雙眼盯看鏡頭，更讓原PO害怕的是，他強調當時現場根本沒有女生。此照片引起網友納悶的問：「有誰願意帶小孩子出入喝酒場合？」。

恐怖照片一出立刻引發討論，有人認為非常假，也有網友幽默：「一定是沒拿到小費，怒而卸妝」、「燈開了小姐，可能就像照片那樣」、「萬聖節扮演浩克啦」、「寧願相信世界有鬼，也不要相信人」、「這…是點錯小姐吧」、「阿姨走錯店了」、「叫到阿姨來坐檯了啦」、「你喝茫了吧」。

但也有網友相信原PO真的拍到阿飄，也有網友聽說過酒店小姐會選擇養嬰靈，或是打胎打掉的，勸勸原PO還是去廟裡拜拜會比較好，紛紛留言「好恐怖」、「居然還有嬰兒的靈」、「覺得是嬰靈，模糊影像有四位臉孔」、「半夜四點，看到這個，害我都不想再去了」。

(中時電子報)