據最新民調顯示，國民黨總統候選人韓國瑜支持度已和總統蔡英文慢慢拉近中，若韓國瑜能搭配前新北市長朱立倫，就能和蔡賴配有一搏的機率。對此，資深媒體人趙少康表示，現壓力在朱身上了，所以朱要怎麼辦？不能老是說，「我們大家都有責任」！

據媒體「TVBS民調中心」昨（8日）公布最新總統大選民調，結果顯示，在藍綠單挑對決下，蔡英文49%、韓國瑜支持度40%，雙方差距9個百分點。

若宋參選，蔡英文支持度45%、韓國瑜37%、宋楚瑜10%，韓蔡差距8個百分點。整體而言，宋蔡韓3人競逐時，蔡的支持度較兩人對決時減少4個百分點，韓國瑜也減少3個百分點。

若蔡英文搭配賴清德，則支持度為45%，韓國瑜配上朱立倫，支持度為39%。結果顯示韓國瑜搭配朱立倫，整體能和蔡賴配有一抗的本錢。

對於這個令人振奮的結果，趙少康在其主持的政論節目上表示，蔡賴配45%，韓朱配39%，只差6個個百分點，所以朱立倫壓力又來了！本來他是希望朱立倫不分區立委排19名，結果現在民調顯示配一配，搞不好韓國瑜最後高一點，所以朱立倫要怎麼辦？朱立倫不能老是說，「我們大家都有責任」！

(中時電子報)