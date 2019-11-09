新光三越超市「稻葉3入鮪魚鰹魚罐」，2條原價398元、APP專屬價199元。（新光三越提供）

新光三越APP限定，金安德森可水洗防螨抗菌四季被，原價1萬6800元、skm pay專屬價1980元，1.1折。（新光三越提供）

迎接「雙11購物節」熱潮，新光三越APP以「不寂MORE購物節」為主題，網羅周年慶熱銷商品1.1折及美食買1送1等優惠挑動購物欲；11日當天早上10時起，超市再推出年度熱銷商品如「稻葉鮪魚鰹魚罐」、「大醬鰹魚香菇昆布露」、「永井味付海苔片」等買1送1，限量1萬件；還有全台限量700份的星巴克好友分享活動專屬優惠限時開搶。

活動自7日開跑，新加坡特色美食「瑞記海南雞腿飯套餐」和「黃亞細上等肉骨茶套餐」、港式經典茶餐廳「檀島凍絲襪奶茶」及網友稱神級好吃的「雪坊單球優格冰淇淋」等在部份分店 APP一上線即秒殺搶購一空，可見受歡迎程度。

此外，全台新光三越多家美食餐飲持續有雙11特別優惠，台北信義新天地人氣餐酒館PACKIE川酒菜館雙人套餐、紅花鐵板燒午間套餐皆推出特價1111元限時專屬餐點；新光三越台中中港店加碼，凡會員在21日前於分店APP精選優惠專區選購商品，搭配skm pay支付成功下單，有機會抽長榮航空東京來回機票、紐約殿堂級LADY M千層蛋糕及義大利百年福里安花神咖啡下午茶套餐。

beauty stage美麗台雙11限定販售，LANCOME蘭蔻「買正送正」，小黑安瓶買20ml送20ml獨家組（超進化肌因活性安瓶20ml＋超進化肌因活性安瓶4ml＊5），價值5900元、不寂寞價2950元。（新光三越提供）

另，beauty stage美麗台也在雙11當天獨家推出化妝品明星商品「買正貨送正貨」超殺優惠，像是周慶必搶的「小黑瓶」LANCOME超未來肌因賦活露買50ml送30ml、LANCOME超進化肌因活性安瓶買20ml送20ml都是必搶夯品。

(中時 )