迎接「雙11購物節」熱潮，新光三越APP以「不寂MORE購物節」為主題，網羅周年慶熱銷商品1.1折及美食買1送1等優惠挑動購物欲；11日當天早上10時起，超市再推出年度熱銷商品如「稻葉鮪魚鰹魚罐」、「大醬鰹魚香菇昆布露」、「永井味付海苔片」等買1送1，限量1萬件；還有全台限量700份的星巴克好友分享活動專屬優惠限時開搶。
活動自7日開跑，新加坡特色美食「瑞記海南雞腿飯套餐」和「黃亞細上等肉骨茶套餐」、港式經典茶餐廳「檀島凍絲襪奶茶」及網友稱神級好吃的「雪坊單球優格冰淇淋」等在部份分店 APP一上線即秒殺搶購一空，可見受歡迎程度。
此外，全台新光三越多家美食餐飲持續有雙11特別優惠，台北信義新天地人氣餐酒館PACKIE川酒菜館雙人套餐、紅花鐵板燒午間套餐皆推出特價1111元限時專屬餐點；新光三越台中中港店加碼，凡會員在21日前於分店APP精選優惠專區選購商品，搭配skm pay支付成功下單，有機會抽長榮航空東京來回機票、紐約殿堂級LADY M千層蛋糕及義大利百年福里安花神咖啡下午茶套餐。
另，beauty stage美麗台也在雙11當天獨家推出化妝品明星商品「買正貨送正貨」超殺優惠，像是周慶必搶的「小黑瓶」LANCOME超未來肌因賦活露買50ml送30ml、LANCOME超進化肌因活性安瓶買20ml送20ml都是必搶夯品。
(中時 )
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