中央氣象局表示，今天起一路到下星期一，各地都是多雲到晴的天氣，白天晴朗，北部、東半部的高溫可以回升到26至27度，但清晨受輻射冷卻影響，低溫會降到17度上下，日夜溫差較大，只剩東半部有些零星短暫雨；至於下週四、五開始雲量又變多，有降雨機會，北部高溫又會再次下降。

氣象預報員官欣平預測，9日至13日空氣較乾，尤其12日東北季風減弱，各地都是多雲到晴的天氣，只剩東北部、東部有局部降雨，另外在13日這天，中南部也有局部短暫雨的機會。

天氣方面，氣象局強調，要留意9日至11日的清晨低溫，因輻射冷卻效應，各地低溫大概主要落在17至20度，尤其中部以北，低溫很可能會降到15至18度。等到12、13日東北季風減弱，白天高溫回升，日夜溫差會更大，北部、東半部白天溫度大概是26至27度，中南部可達到30度。

下一波天氣轉變是落在下星期四以後，氣象局推測，14日東北風增強，15日受東北風影響，北部、東半部的雲層變多，有降雨現象，白天高溫又會降回24至25度、局部短暫雨，也會比起9日至13日明顯，其他地方是多雲到晴。

(中時 )