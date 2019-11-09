石兆（王民日）主委強調，縣黨部將全力做好聯繫和協調工作，做為韓國瑜在外島的強力後盾。（李金生攝）

在「保衛中華民國、支持庶民總統」的號召下，台灣聲援團體遍地開花，國民黨金門縣黨部今（9）日也廣發武林帖，歡迎鄉親自發性籌組後援會，30人以上即可成會、不拘團體或個人，縣黨部將負責協調和聯繫，一起往目標大步邁進。。

金門縣黨部並特別建立單一聯絡窗口082-325713、由張嘉莉組長協助聯絡及行政事宜，並積極與韓國瑜競選總部密切聯繫、協調，將由跨海來到的韓國瑜為後援會授旗加油打氣。

縣黨部主委石兆（王民日）表示，在國民黨初選敲定由高雄市長韓國瑜出征2020總統大選後，金門縣銀髮族協會於4月發起成立第1個韓國瑜後援會，緊接的有公務人員退休協會、教師退休協會、警察人員退休協會、消防人員退休協會、婦女會等相繼成立後援會，展現金門鄉親對於庶民總統韓國瑜的強力支持。

石主委強調，為期將鄉親的支持力量結合起來，力挺能突破兩岸停滯困境，走向繁榮富庶，讓各行各業發大財的韓國瑜當選，縣黨部將全力做好聯繫和協調工作，做為韓國瑜在外島的強力後盾。

(中時 )