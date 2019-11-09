豪宅案如今在媒體上鋪天蓋地，國民黨總統參選人韓國瑜又持續成了媒體的焦點；但前國民黨黨員李正皓卻覺得事情並沒有檯面上的這麼單純，民進黨現在看起來是在攻擊韓國瑜的財產問題，但事實上綠營的目標卻是國民黨！

李正皓在政論節目上表示，對民進黨而言，現在的敵人根本就不是韓國瑜！民進黨根本就看不起現在已經慘輸10%以上民調的韓國瑜！而這個豪宅案是項莊舞劍、意在沛公，就立委林俊憲所說，綠營的攻擊對象根本就是國民黨！他們扯到台肥、扯到施壓、扯到關說、扯到馬政府的金管會！民進黨的用意就是要扯起當年國民黨給人民「權貴」的印象！

李正皓表示，當年台肥貸款給韓國瑜等人時，正值馬英九政府打房，台肥的行為正正牴觸了馬政府的政策，沒有施壓，怎麼會有這麼笨的公司敢這麼做？林俊憲強調的一直都不是韓國瑜買房、貸款這件事，而是到底是「誰」讓台肥這麼做的？這個「誰」直接喚醒人們對國民黨2012年到2016年最腐敗、最臭不可聞的歷史！

李正皓直說，民進黨很厲害！他們知道自己現在執政，有執政包袱、酬庸問題，他們是甩不掉這件事情的，但是民進黨卻利用讓人民重新回想起過去國民黨執政的「德行」，來平衡民眾對他們的觀感！

(中時電子報)